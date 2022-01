Cinayetin perde arkasından sahte polis çetesi çıktı: Eve baskın yapıp öldürdüler

Cinayetle sonuçlanan "Kasten Öldürme" olayı İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'nde meydana geldi. Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir adreste Suriye uyruklu N.E.N., uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma açıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran İstanbul polisi; öldürülen N.E.N.'nin öldürüldüğü adreste Suriye uyruklu 8 kişi ile birlikte yaşadığını, olay günü akıllı cep telefonundan telsiz sesi kullanarak kendilerine polis süsü veren 8 kişinin gasp amacıyla söz konusu adreslere girdiklerini belirledi.





AZMETTİRİCİSİ DE YAKALANDI



Polisin tespitlerine göre; evde yaşayanlar gaspçılara karşı koydu. Yaşanan arbedede Afganistan uyruklu sahte polis A.N., N.E.N.'yi bıçakla yaraladı ve öldürdü. A.N. ve diğer 7 kişiyi A.F. isimli kişinin azmettirerek olayı organize ettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen Afganistan uyruklu A.N. (26), olayın azmettiricisi olan A.F. (28) ve olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu F.A. (20), R.M. (21), N.M. (23), M.K. (21), M.K. (19) ve M.E. (33) olayda kullanılan 2 bıçakla Bayrampaşa İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemeler sonucu; olayın azmettiricisi olan A.F.'nin farklı suçlardan dolayı 9 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.