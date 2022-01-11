FETÖ’ye bir darbe daha: 8 ilde operasyon

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ yapılanmasına yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamın, askeri mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık bir şekilde arandığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Merkezli yürütülen operasyonda Adana, Bilecik, Ankara, İstanbul, Bartın, Ağrı, Muş ve Uşak'ta bazı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 13'ü yapılan sorgulama işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Operasyonlar kapsamında Aktif olarak astsubay olarak görev yapan Muzaffer A. İle Ali K. ve açığa alınan Uzman Çavuş Recep Y. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.