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Giriş Tarihi: 12.1.2022 02:32

Kar yağışı etkisini artırdı! Edirne beyaza büründü

İHA
Kar yağışı etkisini artırdı! Edirne beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Hava sıcaklığının -1 dereceye düştüğü Edirne'de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor.

KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kısa sürede beyaza bürünen Edirne'de, birçok noktada beyaz örtü oluştu. Trafikteki araçların kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrettikleri görüldü.

ANA ARTERLERDE HERHANGİ BİR AKSAKLIK YAŞANMIYOR

Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ana arterlerde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Kar yağışının yarın sabaha kadar etkili olması tahmin ediliyor.

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Kar yağışı etkisini artırdı! Edirne beyaza büründü
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