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Giriş Tarihi: 11.1.2022 16:47

Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi

DHA
Kazakistan’daki Türkleri taşıyan THY’nin tahliye uçağı İstanbul’a indi

Kazakistan'da iç karışıklık nedeniyle çıkan olayların ardından uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da mahsur kalan başta uçuş ekipleri olmak üzere, iş insanları ve Türk yolcuların bulunduğu 167 kişi THY'nin tahliye uçuşuyla İstanbul'a getirildi.

Almatı'dan sabah saatlerinde 3'ü bebek toplam 167 yolcusuyla hareket eden Türk Hava Yolları'nın TK-6093 sefer sayılı uçağı 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda indi

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Kazakistan'daki Türkleri taşıyan THY'nin tahliye uçağı İstanbul'a indi
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