Kılıçdaroğlu’nun yaptığı kutuplaştırma siyasetidir

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
, sürekli olarak siyasette gerginlikten bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun partilerine destek veren öğretmenleri hedef gösterdiğini hatırlatarak, "Sırf AK Parti'ye oy veriyor diye bir grubu hedef göstermek kutuplaştırma siyasetidir" dedi. AK Parti MYK
toplantısı devam ederken açıklamalar yapan Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasında da vali ve kaymakamları hedef gösterdiğini hatırlatarak şunları söyledi: "Bir demokratik toplum düzeni en önemli vasfını anayasal düzenden alır. Anayasal düzen, yasalar, demokratik olarak ortaya çıkmış siyasi meşruiyet, bütün bunların bileşeni bir yüksek meşruiyet oluşturur. Eğer bu zedelenmeye başlarsa demokratik siyasetten de demokratik toplum düzeninden de bahsetmek mümkün olmaz." Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
'e de "Demokrasi diyerek demokrasinin içeriği nasıl çalınır diye açıklama yapıyorlar. Çocuklara din eğitimi verilmesine saldırırsanız, arkasına ne kadar demokrasi deseniz de bunu çalmaya çalışırsınız" sözleriyle tepki gösterdi.