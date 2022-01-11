Köseoğlu Siverek’te temaslarda bulundu

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Polatkan ile Siverek Belediyesine geçti.

Ayşe Sula Köseoğlu, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve meclis üyeleri tarafından karşılandı.

Çakmak ve meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden Köseoğlu, Şanlıurfa'nın genel olarak önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Siverek'e ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini dile getiren Milletvekili Köseoğlu, "Çok özel ve Türkiye'deki birçok ilden büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Bu özel ilçemizin ilk kadın belediye başkanını da ziyaret etmekten mutluluk duydum. Siverek ağırlığı olan ve herkesin ismini bildiği bir ilçe ki bu özel şehirde ailemizin güzel mensuplarıyla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

"AYŞE BAŞKANIMIZ BAŞARILI BİR TEMSİLİ İFADE EDİYOR"

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın görevini başarıyla yürüttüğünü söyleyen Köseoğlu, şunları kaydetti: "Kadın belediye başkanımız olarak gurur duyuyoruz. Türkiye'de AK Parti'nin 10 tane belediye başkanı var, biri il belediye başkanı diğerlerinin büyük kısmı da ilçe belediye başkanı. Bu yüzden başkanlar içerisinde ben varım diyen, temsil ettiği makamı layıkıyla taşıyan ve gerçekten temsil konusunda da güzel bir anlayış ortaya koyan Ayşe Başkanımız sadece kadınların değil, bölgenin bir medarı iftiharıdır. Bizler ve siz meclis üyelerimiz de bu başarının devam etmesi için elimizden gelen her türlü katkıyı Siverek'e pozitif ayrımcılık da yaparak ortaya koymaya kararlıyız. Amacımız halkımıza hizmet, insanımızın duasını almaktır, bu duayı da hep birlikte alacağız."

"TEK GAYEMİZ HALKIMIZA HİZMET ETMEKTİR"

Tek hedefleri ve amaçlarının Siverek halkına hizmet etmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, "AK Parti belediyeciliğinin temel düsturu halka hizmettir ki bizde bu yolda çaba gösteriyoruz. Büyün meclis üyelerimizin de çabası bu yöndedir. Adaylığımız sürecinde de hangi arkadaşımıza sorulduysa genel merkezimiz kimse karar verirse onu destekleyeceğini beyan etti hakeza bende aynı cümleleri sarf etmiştim. Sonuna kadar arkasında duracağımızı dile getirmiştik. Herkesin bu yönde düşünmesi benim için ayrıca bir övünç kaynağı oldu. Hiçbir meclis üyemiz bunu kişisel bazlı değerlendirmedi. Bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köseoğlu daha sonra beraberinde Belediye Başkan Çakmak ile Siverek Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.