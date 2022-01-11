Muğla’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Muğla Menteşe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Karabağlar Yaylasında üretici Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanlar mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek olaya müdahale etti.

Karabağlar Yaylası Allen Kavağı mevkisinde bulunan ahırdan 4 büyükbaş ile 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler, ekiplerin özverili gayretleri ile sular altında kalmaktan son anda kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.