Haberler Gündem Haberleri Muğla’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
Giriş Tarihi: 11.1.2022 21:15

Muğla’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

Muğla Menteşe’de etkili sağanak yağış nedeniyle bir ahırda su baskını yaşandı. Muğla TAım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ahırda mahsur kalan hayvanları kurtardı.

Muğla Menteşe'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Karabağlar Yaylasında üretici Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanlar mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçerek olaya müdahale etti.
Karabağlar Yaylası Allen Kavağı mevkisinde bulunan ahırdan 4 büyükbaş ile 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler, ekiplerin özverili gayretleri ile sular altında kalmaktan son anda kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA