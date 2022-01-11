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Giriş Tarihi: 12.1.2022 01:15

Muğla’da tarım arazileri göle döndü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da tarım arazileri göle döndü

Muğla Menteşe’de etkili olan sağanak yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı, göle döndü. Menteşe’ye son 24 saatte metrekareye 100 kilogram yağış düştü.

Muğla Menteşe'de etkili olan sağanak yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı, göle döndü. Yoğun yağışın ardından gece saatlerinde sağanak yağışın etkili olmasıyla Karabağlar Yaylası, Düğerek, Yaraş, Ortaköy ve Yeniköy Mahallelerinde su taşkınları yaşandı, bazı tarım arazilerini su bastı. Kiramettin Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı yıkıldı. Yoğun yağış etkisiyle alçak kesimlerde yer alan Karabağlar – Ortaköy hattı sular altında kaldı. Karabağlar Yaylası aşırı yağışlar sonrası Sanayi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

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Muğla’da tarım arazileri göle döndü
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