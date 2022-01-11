Restoran değil FETÖ’nün ini! Mısır’daki okulun kayıtlarını bile orada tutmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17-25 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından kayyum atanan Pinhan restoranın sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat Köprülü'nün aralarında olduğu 45 kişi hakkında 2017 yılında dava açmıştı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada bugüne kadar 25 duruşma yapıldı. Bugünkü duruşmada Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, öncelikle restoran sahiplerinin de aralarında olduğu 12 firari sanığın dosyalarının ayrılması gerektiğini kaydetti.



Cumhuriyet savcısı, sanıklardan 20'inin cezalandırılması, 7'sinin beraati yönünde görüş bildirdi. Savcı, ceza istediği 20 sanıktan 12'sinin örgüt üyeliğinden, 5'inin örgüte yardım suçundan cezalandırılmasını isterken, 3 sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi

FETÖ KARARGÂH OLARAK KULLANIYORDU

Savcının mütalaasında, Emniyet Müdürlüğünü arayan birden fazla kişinin ihbarı üzerine Pinhan soruşturmasına başlandığı belirtildi. Maltepe sahilindeki restoranın FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı karargâh olarak kullanıldığı, burada örgüte toplanan gelirlerin sanki şirket gelirleri gibi sisteme sokulduğu yönünde ihbarlar yapıldığı aktarıldı.

İMHA EDEMEDEN YAKALANDILAR

Savcının mütalaasına göre, Fetullahçı Terör Örgününe ait birçok evrakın imha edilmek için Pinhan restoranda bir araca yüklenerek Samandıra'da bulunan örgüte ait inşaatta yakılacağı ihbarı üzerine 11 Eylül 2015'te operasyon yapıldı. İhbarda belirtildiği gibi polisler, restoranın arkasında kapalı kasa bir kamyonet içerisinde evraklar buldu. İmha edilmeden ele geçirilen bu belgelere el konuldu.

MISIR'DAKİ FETÖ OKULUNUN EVRAKLARI BİLE ÇIKTI

Ele geçirilen evraklar arasındaki "Mini Kasa" isimli belgede örgütün himmet hesabının tutulduğu, kimden ne kadar alındığı, kime ne kadar verildiği, özellikle Mısır'da örgüt adına yapılan okulun tüm bilgi, belge, doküman ve harcama belgelerinin bir muhasebe bürosu gibi bu restoranda saklandığı tespit edildi.



Mısır'ın başkenti Kahire'de orgüt adına yapılan Salahaldin International School isimli okulun tüm finansman giderlerinin, malzeme ve personel ihtiyaçlarının kayıtlarının tutulduğu, çoğu zaman Mısır'a gönderilen paranın bankalar kullanılmadan şahıslar vasıtasıyla gönderilerek takibinin zorlaştırıldığı belirlendi.

MASAK İNCELEDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına da yer verilen mütalaada, restoran üzerinden FETÖ'nün olmayan ticaretler üzerinden kesilen çekler ile finanse edildiği, bahse konu çeklerin mahiyetinin açıklanamayacak ölçüye ulaştığı vurgulandı.

FETÖ'ye ait kapatılan Bank Asya'daki para transferlerine de dikkat çekilen restoranda burs adı altında da örgütün finanse edildiği kaydedildi.