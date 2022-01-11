Şehit ailelerinden HDP’li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop:

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN FEZLEKESİ VAR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Güzel'le ilgili daha önceden de "Örgüt üyeliğiyle ilgili" bir dosyanın olduğunu söyledi. Meclis tarihinin sayıca en fazla dosya sayısına ulaştığını belirten Şentop, bunlar arasında vahim iddialar içeren dosyaların da olduğuna işaret ederek, bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından dokunulmazlığın kaldırılması gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. Şentop'u tebrik ederek destek veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Meclis'in başkanı olarak, milletvekili sıfatı taşıyan birisinin PKK'lı teröristle fotoğrafı çıktıktan sonra yüce Meclis'in onurunu korumak için açıklama yapmıştır" dedi.