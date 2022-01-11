Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisindeki öğrenilme şartı, bizim ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor.

Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını saüğlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz.

Bizim medeniyetimizde şehirler; mabedleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun maddi birikimiyle birlikte maneviyatını da yansıtan birer ayna hüviyetindedir.

2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasındayız. Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir.