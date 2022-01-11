SON DAKİKA: Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel ile ilgili yeni gelişme

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı bir operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Güzel'in PKK'lı teröristlerin kıyafetlerini de giydiği görüldü. Yaşananlar sonrası Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Fezleke ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TBMM'YE İLETİLMEK ÜZERE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Şehit ailelerinden HDP'li Semra Güzel tepkisi! Milletin Meclis’inde terörist istemiyoruz

Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel için partisinden açıklama geldi: Sevgilisi değil sözlüsü

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine sert tepki: Medeniyet anlayışını ona hediye ediyoruz