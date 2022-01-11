Uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde Mithatpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilirken, 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri K.K. ve T.K. isimli şüpheli şahıslardan yaklaşık 10 gram farklı nitelik ve özellikte olan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ile birlikte silah ele geçirdi. Narkotimlerce yakalanan K.K. ve T.K. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen K.K. ve T.K. isimli şahıslar mahkeme tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.