Volkan Yılmaz İBB Başkanının iddialarına yanıt verdi: ‘İmamoğlu içi boş iddialara inanmış’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında açıklamalarda bulunan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) araç hibe ve diğer yardımlarda belediyeler arasında ayrımcılık yaptığı ve birliğin keyfi bir şekilde yönetildiği iddiaları hakkında konuştu. Ayrıca TBB Encümen Üyesi de olan Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu rakamlar üzerinden sert bir dille eleştirdi.



'MUHALEFET TOPLUMSAL GERGİNLİK VE ÇATIŞMAYI KÖRÜKLÜYOR'



TBB'nin belediyelere yönelik desteklerinde ayrımcılık yaptığı iddialarına yanıt veren Başkan Yılmaz, "Son dönemlerde muhalefet yapıyoruz düşüncesi ile Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin başkan ve yöneticileri siyasetin dilini sivriltmeye, çirkinleştirmeye ve seviyeyi olağanüstü düşürmeye başlamışlardır. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarına, Cumhurbaşkanımıza, hükümet üyelerine, devlet görevlilerine karşı sergiledikleri tutum ve söylentileri siyasetin bir gereği olarak kabullenmek mümkün değildir. Anlaşılıyor ki muhalefete akıl ve yön veren bir kısım ajanslar toplumsal gerginliğin körüklenmesini iktidarı devirmenin bir yolu olarak öngörmekte ve bu yolda yalanlar dahil her yolun denenmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmakta. Muhalefet de bu yolu kullanmaktan çekinmemektedir. Muhalefetin toplumsal gerginlik ve çatışmayı körükleyen yaklaşımlarından birine geçtiğimiz günlerde hep beraber şahit olduk. Örneklerine sıklıkla rast geldiğimiz bu sakat yaklaşımın son örneği CHP Yerel Yönetimler Birimi tarafından gündeme taşınmak istenen Türkiye Belediyeler Birliğinin araç hibe ve diğer yardımlarda belediyeler arasında ayrımcılık yaptığı, birliğin keyfi yönetildiği şeklinde gerçeklerle bağdaşmayan iddiaları ve bu iddialar çerçevesinde kamuoyu oluşturma çabalarıdır" dedi.



'KONULARDAN BİHABER OLDUĞU ANLAŞILIYOR'



İBB Başkanı İmamoğlu'nun TBB'ye yönelik içi boş olan iddialara inandığını söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, "İmamoğlu bu konuyla ilgili kendisine sorulan bir soruya, 'Türkiye Belediyeler Birliği tarihinin en utanç verici dönemini yaşıyor. Yani Belediyeler Birliği Türkiye'deki tüm CHP'li belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor. TBB, yüzde 50 bütçesini sağlayan CHP'li belediyelere yüzde 3, yüzde 5 oranında bile katkı sunmamaktadır. Çok kötü işler yapıyorlar. Utanç verici bir dönem' şeklinde cevap veriyor. Maalesef ki bu açıklamalarından konulardan bihaber olduğu anlaşılıyor. TBB'nin gelirleri öz gelirlerinin yanı sıra merkezi idareden belediyelere aktarılan genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan kesilen binde ikilik gelirden oluşmaktadır. Birlik meclisinin, CHP'li temsilcilerin de katılmış olduğu 28 Eylül 2011 tarih ve 2011/2 sayılı oy birliği ile alınan karar çerçevesinde bu gelir birliğe aktarılmaktadır. Yani Ekrem Bey'in ifade ettiği gibi İBB'nin bu birliğe direkt aktardığı bir para yoktur. Dolayısıyla birliğin gelirleri tüm belediyelerden olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kaynakları ile öz gelirlerinden oluşmakta, birliğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP'li belediyeler tarafından aktarılan gelirler olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Birilerinin bu gerçeği İBB Başkanına aktarması gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki tüm belediyelerin aidat kesintisine esas payları da devlet tarafından gönderilmekte, birliğe bugüne kadar hiçbir belediye tarafından direkt olarak herhangi bir para aktarılmamaktadır" diye konuştu.



'TBB 2 YILDIR CHP'Lİ BELEDİYELERE FAZLADAN ARAÇ HİBE EDİYOR'



TBB'nin iddiaların aksine 2 yıldır CHP'li belediyelere fazladan araç hibe ettiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "2014 yılından bugüne kadar Bin 950 iş makinesi ve araç, birlik tarafından ihtiyaç sahibi belediyelere hibe edilmiştir. Araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar dikkate alınarak bu yardımlar yapılmaktadır. Örneğin 2020 yılını baz alırsak hibe edilen araç sayısı toplam belediyelere oranı dikkate alındığında CHP'li belediyelere 24 araç düşmekte lakin Türkiye Belediyeler Birliği CHP'ye 2020 yılında 2 araç daha fazla vererek 26 araç hibe etmektedir. 2021 yılında 37 araç teslim edilmesi gerekirken teslim edilen araç sayısı da 38'dir. Yine belediyelere proje desteği verilmekte olup projeye başvuru yapan ve tarafsız jüri tarafından ödüle layık görülen tüm partilere mensup belediyelere proje desteği de sağlanmıştır. Proje desteği sağlayan belediyelerin 6'sı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 23'ü de CHP'li belediyelerdir. Bilmeden konuşmak bazen kişileri zor durumlara sokabiliyor. Esasında bunu da herkesin öğrenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



'CESARETİNİZ VARSA DOĞRULARI KAMUOYU İLE PAYLAŞIN'



TBB'nin Sayıştay tarafından denetlenen şeffaf bir kurum olduğunu söyleyen Başkan Volkan Yılmaz, "Sayıştay denetimine tabi olan ve 2018 yılında denetlenmiş olmakla birlikte, 6 Ocak 2022 tarihinde Sayıştay'a başvurarak denetlenme talebinde bulunmuş olan birliğin 4 CHP'li encümen üyesinin savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrasında, mülkiye başmüfettişleri tarafından sürdürülen denetimler sonucunda adli mercilerce herhangi bir kusur ve ihmal olmadığı tespit edildiğinde iddia sahipleri ne yapacaktır çok merak ediyorum. Böyle bir durum söz konusu olduğunda bilinmesini isterim ki suçlanan herkes bu itham ve iddia sahipleri hakkında yasal haklarını saklı tutacaklardır. Birliğin faaliyetleri her yıl faaliyet raporlarında yer almakta olup bugüne kadar faaliyet raporlarına itirazları olmamış CHP'li meclis üyeleri, özellikle de Hasan Akgün ne yapacaktır doğrusu bunu da çok merak ediyorum. Şimdi Türkiye Belediyeler Birliğinde bu suçlamalarda bulunan CHP yönetimine ve özellikle Ekrem İmamoğlu'na sormak istiyorum. 2020 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe olarak dağıtılan en pahalı iki araç İstanbul'un hangi belediyesine verilmiştir? Utanmamanız için buradan söylemiyorum çünkü bu belediye CHP'li belediye. Hani ayrımcılık vardı? Allah aşkına 39 ilçe belediye başkanından bu salonda arkadaşlarım var yahu hangi belediyenin TBB'nin hibesine ihtiyacı var? Ayıptır, günahtır. Anadolu'da, kırsalda, belde belediyelerinde ihtiyaç sahibi belediyelerimiz varken İstanbul'da nüfusu 300 bini aşmış bir belediyenin 2020 yılında ayrımcılık yapmakla suçladığınız Belediyeler Birliğimiz tarafından en pahalı iki aracı almış. Araştırın ve cesaretiniz varsa bu kürsüden kamuoyu ile paylaşın. İstanbul'da CHP'li bir belediyeye 2020 yılında en pahalı iki aracı hibe ederek mi ayrımcılık yapıyor Türkiye Belediyeler Birliği? Soru iki; bugüne kadar en çok eğitim yardımını yine CHP'nin bir başkanımızın Ankara'da başkanlığını yaptığı bir belediyeler birliği alıyor. Türkiye Belediyeler Birliği böyle bir ayrımcılık yapsa böyle mi davranır? Ben bu isnat edilen suçları ve bu iki sorunun cevabını Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımın takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı.