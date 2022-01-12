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Giriş Tarihi: 12.1.2022

178 şüpheli yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
178 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 40 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 133 şüpheli, yurt genelinde ise 178 örgüt üyesi yakalandı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 40 ildeki operasyonlarda şüphelilerin 133'ü yakalandı, 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda yönetici konumunda olan ve örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularında itirafçı olan şüpheliler, 423 örgüt üyesini deşifre etti.
Ankara'da örgütün mahrem yapılanması içinde yer alan ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da hakkında 7.5 yıl hapis cezası bulunan eski komiserler M.Ç. ve firari ihraç komiser H.D. ile Ö.Y. gaybubet evinde yakalandı.

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178 şüpheli yakalandı
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