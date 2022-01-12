178 şüpheli yakalandı

İZMİR
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İzmir merkezli 40 ildeki operasyonlarda şüphelilerin 133'ü yakalandı, 52 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya
merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda yönetici konumunda olan ve örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Sorgularında itirafçı olan şüpheliler, 423 örgüt üyesini deşifre etti.
Ankara
'da örgütün mahrem yapılanması içinde yer alan ve Jandarma Genel Komutanlığı
içerisinde yuvalanan örgüt üyelerine yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara'da hakkında 7.5 yıl hapis cezası bulunan eski komiserler M.Ç. ve firari ihraç komiser H.D. ile Ö.Y. gaybubet evinde yakalandı.