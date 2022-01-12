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Giriş Tarihi: 12.1.2022 19:22 Son Güncelleme: 12.1.2022 19:34

Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı...

Bakan Karaismailoğlu’ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından Rize-Artvin Havalimanı ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Çayeli'nden öteye bir havalimanı yapıyoruz. Az kaldı." ifadelerini kullandı.

3 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda en önemli ve zor kısım olan taş dolgunun sonuna yaklaşıldı. Rize halkının yıllardır hayali olan havalimanında gelişmeler artık tamamen gözle görülür hale geldi.

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin ikinci dolgu üzerine inşa edilecek havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanına ilk uçak inişinin nisan ayında olması bekleniyor. Rize-Artvin Havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ve 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu olacak.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından Rize-Artvin Havalimanı'nın fotoğrafını paylaştı. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı, havalimanında gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

"AZ KALDI..."

Karaismailoğlu paylaşımında, "Çayeli'nden öteye bir havalimanı yapıyoruz. Az kaldı." ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu'ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı...
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