Bakan Karaismailoğlu’ndan Rize-Artvin Havalimanı paylaşımı: Az kaldı...

3 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda en önemli ve zor kısım olan taş dolgunun sonuna yaklaşıldı. Rize halkının yıllardır hayali olan havalimanında gelişmeler artık tamamen gözle görülür hale geldi.
Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin ikinci dolgu üzerine inşa edilecek havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanına ilk uçak inişinin nisan ayında olması bekleniyor. Rize-Artvin Havalimanının 3 bin metre uzunluğunda 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ve 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 apronu olacak.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sosyal medya hesabından Rize-Artvin Havalimanı'nın fotoğrafını paylaştı. Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı, havalimanında gelinen son noktayı gözler önüne serdi.