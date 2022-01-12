Başkan Beyazgül Katar’da

Katar'a giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu tarafından ağırlandı.

Büyükelçi Göksu, Beyazgül'ü, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadağı ve İslam Tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın da hazır bulunduğu bir akşam yemeğinde konuk etti. Büyükelçi Göksu, Beyazgül ve beraberindekilerin ziyaretini büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından paylaştı.

Beyazgül de ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Dr. M. Mustafa Göksu ile bir araya geldik. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.