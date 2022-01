BAYKAR 2006 yılına ait görüntüleri paylaştı: İşte İlk milli İHA’nın test uçuşu! Selçuk Bayraktar’dan duygulandıran not

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR, resmi Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. 2006 yılına ait görüntülerde, ilk milli İHA'nın test uçuşu yer aldı.



BAYKAR'dan yapılan paylaşımda, "Otomatik uçuş kabiliyeti ve milli uçuş bilgisayarına sahip ilk milli İHA Bayraktar Mini İHA'nın ilk prototipinin test uçuşları... Yol göstericimiz Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle..." denildi.







"HER HAVADA UÇAR ARTIK"



Aralık 2006 tarihine ait görüntülerde olumsuz hava şartları dikkat çekti. Test uçuşundan hemen önce konuşan Özdemir Bayraktar'ın "Bu havada uçurursak, her havada uçar artık" sözleri de dikkat çekti.







SELÇUK BAYRAKTAR: RUHUN ŞAD OLSUN SEVGİLİ BABAMIZ



BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da aynı paylaşımı, "Rahmetli Babam, amcam, abim (Haluk Bayraktar), ben ve yol arkadaşlarımız... İlk günden beri kar, kış, fırtına ve ayazda çocuklar gibi şendik... Ruhun şad olsun sevgili Babamız..." notuyla paylaştı.



ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?



Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor:



"Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti... 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.







1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.



Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.



1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.







Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.



Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.



Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin mimarlarından olan Özdemir Bayraktar, yürüttüğü tüm projelerde hayatı boyunca hak bildiği değerlerden en ufak bir taviz vermeden kalite detaydadır anlayışıyla titiz bir şekilde çalışmıştı."