Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin en hayati önem taşıyan hizmet alanını oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa'da toplam 576 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 755 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2020 yılında 18 bin 25 olaya müdahale ederken, bu sayı 2021 yılında 19 bin 164'e çıktı.

Saatte bir yangın çıkıyor

Bünyesindeki 121 itfaiye aracının yanında 80 gönüllü istasyonda 70 traktör tankeri ve 13 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2021 yılında 9166 yangın, 9669 arama kurtarma ve 329 adet farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre, 2021 yılında günde 25.1, saatte ise ortalama 1.04 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 26.4, saatte 1,1 arama kurtarma çalışması yapıldı.

En çok itfaiye olayı 5073 ile Osmangazi'de yaşanırken, onu 3045 ile Yıldırım, 2650 olayla Nilüfer, 1992 olayla İnegöl ve 1194 olayla Gemlik takip etti. En fazla yangın 4518 ile arazi otluk ve çöplük alanlarında çıkarken, 1587 konut yangını, 780 taşıt yangını, 204 de orman ve fidanlık alan yangını yaşandı. 2021 yılında 727 trafik kazasına müdahale edilirken, 6291 hayvan kurtarma ve 1448 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.

En riskli gün Pazartesi

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün pazartesi olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 2946 ile en fazla olay pazartesi günleri yaşanırken, cumartesi günleri 2868, cuma günleri 2842, salı günleri 2719, pazar günleri 2694, çarşamba günleri 2582 ve perşembe günleri de 2513 olaya müdahale edildi.

Yine 2021 yılında 265 kurumda 13 bin 929 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 3 bin 432 işyerine itfaiye raporu verildi ve 602 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 51 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 12 noktada 32 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 17 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.

Sadece Bursa'da değil ihtiyaçlar doğrultusunda il dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa itfaiyesi, Çanakkale'deki ro-ro gemi yangınına 6 araç ve 12 personelle, Muğla'da çıkan orman yangınına da 8 araç ve 46 personelle müdahale ederek, üstün performans sergiledi.

Milyarlık kazanç

Bu arada 2021 yılında 9166 yangın olayında yaklaşık 693 bin metrekare alanın yanması sonucu, tahmini piyasa değerlerine göre yaklaşık 869 milyon 376 bin TL maddi hasar meydana geldi. İtfaiye müdahalesi ile yanan alanların en az 10 katı büyüklüğündeki bir alanın yanmaktan kurtarıldığı göz önüne alındığında ne kadar büyük bir maddi kaybın önüne geçildiği de ortaya çıkıyor.

Önce güvenlik

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluşturmanın en önemli şartlarından birinin güvenlik olduğunu söyledi. Can güvenliğinin tehlikede olduğu bir yerde kimsenin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu nedenle itfaiye, belediyecilik hizmetlerinde en hayati alanlardan biri. Gerek olası yangınlara anında müdahale gerekse can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize ekip ve ekipman anlamında sürekli takviyeler yapıyoruz. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için gerektiğinde kendi canlarını hiçe sayarak canla başla çalışan tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.