Çöp yetmedi bir de hayvansal atık çıktı

Sürecin başından bu yana, ilçe halkının da yoğun desteği ile tesisin yapılmasına karşı çıkan AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; ÇED Dosyası'nda yer alan önemli ayrıntılar olduğuna dikkat çekerek; " Hani sadece çöp gelecekti? Şimdi bir de ortaya bonusu çıktı. Bölgenin hayvansal ve gıda endüstrisi atıklarını; dolayısıyla daha büyük bir tehlikeyi Menderes'te toplamayı planlıyorlarmış. Bu; İzmir'i ve Menderes halkını kandırmak; yalanla riyayla iş yapmaya çalışmaktır. Tehlikenin büyüğünü saklamak, ilçe halkımızı hiçe saymaktır. Konunun takipçisiyiz. O tesisi buraya yaptırmayacağız!" diye konuştu.

BUNA HALK DİLİNDE 'KATAKULLİ' DİYORLAR…

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; Büyükşehir Belediyesi'nce ilçede yapılması planlanan "Çöp Tesisi'ne ilişkin ÇED dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu'nda 24 Şubat Perşembe günü incelemeye alınacağı haberiyle birlikte önemli yeni ve bir detayı gündeme taşıdı. Dosyadaki 'Hayvansal ve gıda endüstrisi atıkları' ayrıntısına dikkat çeken Artcı; konuya ilişkin şunları söyledi; " Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere İlçelerinin çöpünü getireceklerini söylerlerken; şimdi öğreniyoruz ki, dışarıdan hayvansal atıkları ve gıda endüstrisi atıklarını da Menderes'te toplamayı planlıyorlarmış. Enerji üreteceğiz, kazanacağız, tehlikesi yok diyerek ve bu detayın üstünü örterek bugüne kadar geldiler. Menderes, Selçuk,Torbalı, Bayındır, hatta belki de Ödemiş'in her nevi tonlarca hayvansal atığını burada toplamaları demek; çok daha büyük bir tehlike demek; pis koku demek, daha çok hastalık demek. Halk sağlığı, tarımsal üretim ve çevreyi olumsuz etkileyecek bu tesise başından bu yana karşıyız. Üstüne bir de hayvansal atıklarla oluşacak daha büyük bir riski yalanla dolanla bize dayatmaya çalışıyorlar. "

YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ…

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 24 aylık ön tahsis izni süresi kasım ayında dolan ve muhtemelen pandemi nedeniyle halk toplantısı yapılmadan incelemeye alınacak olan ÇED dosyasında yüklenici şirketin değiştiğini de hatırlatan Başkan Artcı; " Ancak bu değişim de süreci masum hale getirmeyecektir. Çalışmalarını yasal ön tahsis süresi içinde tamamlayamadıkları gibi; halkı kandırarak, işi oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Bu detayları, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye de Menderes halkı adına bizzat iletecek, bilgi vereceğiz. Harmandalı'ndaki çöp krizini Menderes üstünden çözeceğini söyleyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in çözüm yollarını akıl almıyor. Ortalık yansa umurunda olmayan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın kayıtsız halleri ise karikatürlere konu olacak boyutta. Tablo ortada! 6 ilçenin çöpüne, Menderes dâhil bölgemiz ilçelerinin OSB'lerinin, kesim ve üretimhanelerinin hayvansal atıklarını ekleyen ve bunu kamuoyundan gizleyen bir anlayışın doğru ve iyi niyetli olduğunu söyleyemezsiniz. Her detayı inceleyecek, her bulduğumuz olumsuzluğu dile getirmeye devam edeceğiz. O gün de orada olacağız. Menderes'in havasına, suyuna, toprağına ve insanına sahip çıkmaya devam edeceğiz." Diye konuştu.