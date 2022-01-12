Dışişleri Bakanlığı’ndan Somali’ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu şehrinin Waberi mahallesinde, bugün düzenlenen bombalı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"TÜRKİYE, SOMALİ'NİN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir."