20 GÜN SONRA TERHİS OLACAKTI

Jandarma Er Mücait Şimşek, 20 gün sonra terhis olmayı bekliyordu. Terhis olup evlenmeyi hayal eden Şimşek, 9 Eylül 2016'da HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sözlüsü olduğu ortaya çıkan hain terörist Volkan Bora tarafından Adıyaman'da şehit edildi. Evlerine düşen şehit ateşinin yüreklerini dağladığını aktaran baba Adem Şimşek, evladını şehit eden hainlerin öldürüldüğünde yüreğinin bir nebze olsun ferahladığını söyledi. Önceki gün evladının katilinin sözlüsünün milletin vekili sıfatıyla Meclis'te olduğunu öğrenen ve acısı kat be kat artan şehit babası duygularını şöyle anlattı: