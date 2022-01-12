Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Kayseri'de aşırı hızla girdiği virajı alamayan otomobil önce refüje sonrada ağaca çarptı. Ağacı ortadan ikiye bölerek deviren aracın sürücü 165 promil alkollü çıktı.

Merkez Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı Karayolları Kavşağı'na otomobili ile aşırı hızla giren sürücü Mustafa E., virajı alamayarak refüje çarptı. Bir süre sürüklenen otomobil daha sonra ağaca çarparak güçlükle durabildi. Ağacı ortadan ikiye bölerek deviren otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Aybike S. (24) araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden sağ olarak çıkan Mustafa E. ve Aybike S., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Mustafa E.'nin 165 promil alkollü olduğu öğrenilirken, her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada hurdaya dönen araç çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.