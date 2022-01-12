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Giriş Tarihi: 12.1.2022 15:50

İETT otobüsleri durakta birbirine çarptı 4 kişi yaralandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İETT otobüsleri durakta birbirine çarptı 4 kişi yaralandı

İstanbul’da son günlerde İETT otobüslerinin kazalarına bir yenisi daha eklendi Sarıyer'de yolcu indirmek için durakta duran İETT otobüsüne arkadan gelen İETT otobüsünün çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Hacıosman Bayırı Caddesi Maslak istikametinde meydana geldi. 42HM hat numaralı İETT otobüsü, yolcu indirmek için durakta durduğu sırada arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.



Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şeymanur Acar, Havva Beril Aydınyılmaz, Aysel Aydınyılmaz ve otobüs şoförü Muzaffer Hattan sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapatılırken, Maslak istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otobüslerin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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İETT otobüsleri durakta birbirine çarptı 4 kişi yaralandı
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