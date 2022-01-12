İstanbul’da kar ve soğuk hava kendini hissettirdi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurla başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurla birlikte hava sıcaklığı'da 2 dereceye kadar düştü. Hissedilen sıcaklık ise 02 derece civarına kadar düştü. Vatandaşlar soğuk hava ile birlikte kar yağışının zevkini yaşadılar.



ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ



Çatalca ve Kartal bölgesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un uç ilçelerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.