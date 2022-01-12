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Giriş Tarihi: 12.1.2022 13:56

İstanbul’da kar ve soğuk hava kendini hissettirdi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da kar ve soğuk hava kendini hissettirdi

Stanbul’da Meteoroloji’nin uyarılarının ardından beklenen Kar yağışı yüksek kesimlerde başladı. Kar yağışı ile birlikte İstanbul’da dondurucu soğukta etkili oldu. Kar yağışı Kartal ve Çatalca’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurla başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmurla birlikte hava sıcaklığı'da 2 dereceye kadar düştü. Hissedilen sıcaklık ise 02 derece civarına kadar düştü. Vatandaşlar soğuk hava ile birlikte kar yağışının zevkini yaşadılar.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca ve Kartal bölgesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'un uç ilçelerinde başlayan kar yağışının Perşembe günü de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

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İstanbul’da kar ve soğuk hava kendini hissettirdi
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