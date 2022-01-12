Kız meselesi yüzünden kan aktı

Denizli'de bir genç aralarında kız meselesi nedeniyle sorun olan husumetlisi tarafından tüfekli saldırıya uğradı. 24 yaşındaki genç tüfekten çıkan saçmalarla alnından yaralandı.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Y. (24) Fatih Caddesi'nde oturduğu apartmana girdiği esnada, arasında kız meselesi nedeniyle sorun bulunan Mehmet A. tarafından tüfekle vuruldu. Ramazan Y.'nin ateş açtığı tüfekten çıkan saçmalar Mehmet A.'nın alnına isabet etti. Çevredeki esnaflar tüfek sesini duyarak sokağa çıkması üzerine saldırgan Ramazan Y. apartman önüne geldiği hafif ticari araç ile olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin alnından saçma ile yaralanan Mehmet A.'ya olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı genci Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri apartman önünde incelemeler yaparken polis ekipleri olay yerinden kaçarak uzaklaşan Ramazan Y.'nin bulunması için çalışma başlattı.

Ayrıca, yaralanan gencin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.