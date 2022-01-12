Diyarbakır’da kuyumcu dükkanında ilginç hırsızlık...

Kuyumcu dükkanı gelen polisler, olay yerinde inceleme yaptı. Hırsızların Geçer'e ait boş evden duvarı delip iş yerine girdiklerini tespit eden polis, parmak izi aldıktan sonra bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların eşkalini belirlenmek için çalışma başlatan polis, ilçede operasyon başlattı. Ergani Cumhuriyet Savcılığı tarafından hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, kuyumcu Barbaros Geçer, zararının yaklaşık 150 bin TL olduğunu söyledi. Geçer, "Dükkanımın arka tarafındaki ev de bana aitti ve uzun zamandan beri boşalttığımız için kullanmıyoruz. Hırsızlar, evin kapısını kırarak içeriye girmişler. Evde bulunan baltayla duvarı delerek iş yerime girip altınları çaldılar. Yıllardır kuyumculuk yapıyorum, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım, kısa sürede yakalanmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.