Lüks otomobilin çarptığı taksi hurdaya döndü: 1 yaralı

Beşiktaş'ta Azerbaycanlı sürücünün kullandığı lüks otomobilin çarptığı taksi hurdaya döndü. Kazada camından fırlayarak taksinin altında kalan sürücü ağır yaralandı



Kaza, 00.00 sıralarında Barbaros Bulvarı'nda meydana geldi. Beşiktaş merkez istikametine gitmekte olan Azerbaycanlı Rafail Aliyev'in kullandığı lüks otomobil, Oktay Aray'ın kullandığı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, önce aydınlatma direğine çarparak direği yerinden söktü. Sonrasında ise park halindeki minibüse çarptı.







SÜRÜCÜ CAMDAN FIRLADI



Hurdaya dönen taksinin sürücüsü Oktay Aray, arka camdan fırlayarak taksinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından taksinin altından çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.







TAKSİCİNİN DURUĞU AĞIR

İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı Seyrantepe Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Lüks otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken kazaya karışan otomobiller olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.