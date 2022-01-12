Özalan’dan Akşener’e tepki: Vicdansızın önde gideni!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "vicdansız" ifadesini kullandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener'in meclis toplantısındaki bu ifadelerine sosyal medyadan tepki gösterdi.





"VİCDANDAN BAHSEDİYOR VİCDANSIZIN ÖNDE GİDENİ!"



AK Partili Özalan sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada Akşener'e tokat gibi bir yanıt vererek Akşener'in geçmişte yaptıklarını hatırlatıp "Meral Akşener, yine sağa sola saldırdı ve "Vicdansız" ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı'yken 'Başörtüsü yasağı uygulanmalı, ben uygulayacağım' dedi, şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'ı parası için korudu, Demirtaş'ı savundu. Vicdandan bahsediyor vicdansızın önde gideni!" ifadelerini kullandı.