PKK ve FETÖ’nün şehit ettiği güvenlik güçlerinin ailesine ziyaret

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, beraberinde Belediye Başkanı Masum Cengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal, ilçe Müftü Ergün Bulunmaz ve Sivil Toplumla İlişkiler Şefi Rıdvan Arslan ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Solmaz ilk olarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)2016 yılındaki darbe girişimi sırasında bombalanan, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ameliyat olan babası Abdulkadir Bekdaş'ı evinde ziyaret etti. Kaymakam Solmaz ve berberindekiler, geçirdiği rahatsızlık sonucu ameliyat olan şehit babası Bekdaş'a geçmiş olsun dileğinde bulunup, şifalar diledi. Kaymakam Solmaz ve beraberindekiler, daha sonra Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un babası Mehmet Şerif ve annesi Ayşe Akbulut'u ziyaret etti.

"ZİYARETLERE DEVAM EDECEĞİZ"



Kapılarının her zaman şehit yakınlarına sonuna kadar açık olduğunu ifade eden Kaymakam Solmaz, şehit ailelerine yönelik ziyaretlerinin sıklıkla devam edeceğini ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ise, ilgi, alaka ve ziyaretinden ötürü Kaymakam Ahmet Solmaz ve berberindeki ilçe protokolüne teşekkürlerini ilettiler. Ziyaretlerde, şehitler için dua edilip Fatiha okundu.