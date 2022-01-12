Şanlıurfa’da feci kaza

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Narlıdere Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde devam eden otomobil ile hafif ticari araç Narlıdere Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak durdu. Kazayı gören diğer araç sürücüleri olay yerine giderek durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 araç da hurdaya döndü.





Sık sık aynı yerde kazaların meydana geldiğini ifade eden vatandaşlar, daha çok kazaların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken yaşanacak olumsuzluklara karşıda yolu bir süreliğine trafiğe kapattı.



