Şanlıurfa’nın ’Maskeli beşler’  hırsızlar tutuklandı

Şanlıurfa'da iş yerinden hırsızlık yapan ve kimlikleri güvenlik kamerasından belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi Kazancılar Çarşısı'na plakası kapatılmış bir otomobille gelen 5 maskeli hırsız, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerine girmek istedi. Yaklaşık 45 dakika uğraştıkları kepengi açamayan şüpheliler, daha sonra iki araçla gittikleri bölgedeki başka bir iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde konfeksiyon malzemesi çaldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Müdürlüğü ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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