“Sayaçlarınızı soğuktan koruyun”

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte sayaçların donmaması için MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından abonelerine uyarılarda bulunuldu. Su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı abonelerin önlem alması gerektiği vurgulanırken, alınacak önlemlerle ilgili yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Meteorolojiden alınan bilgilere göre perşembe günü başlayarak bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının da özellikle -5 ila -15 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı sayaçların korunması önem taşıyor.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Su tesisatları, ısıtma, soğutma ve elektrik tesisatları gibi binaların can damarı diyebileceğimiz bir yapısıdır. Bu yüzden su tesisatlarının da iklim değişikliklerine karşı korunması da en çok önem arz eden donanımdır. Ne yazık ki bu tesisatlarında en büyük düşmanı soğuk havalarda yaşanan donma olayıdır. Suyun donma noktası, pek çok olayda olduğu gibi su tesisatları ve sayaçlar için de kritik bir derecedir. Don olayı binadaki su tesisatı hatlarına, özellikle su sayaçlarında tahribat oluşmasına, sayacın etkisiz ve verimsiz çalışmasına sebep olmaktadır"