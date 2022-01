THY’nin ’Mega Taşınma Belgeseli’ tamamlandı! ’Dünyada bu ölçekte bir taşınma örneği yok’

"YÖNETMEN BİZDEN KRİZ ÜRETMEMİZİ İSTEDİ"

Belgeselin içinde gerçek olmayan iki krizin olduğunu ifade eden Aycı, "Taşınma sırasında Amerikalı yönetmen benimle görüşürken bir yerde çok sinirlendi. 'Kardeşim ben taşınmada problem arıyorum, bana problem çıkartın. Her belgeselin bir problematiği vardır. Bir yerde o problem çözülür ve enteresan bir hale gelir. Bu ne sıkıcı bir taşınma. Her şey planlı. Her şey adım adım gidiyor. Bir hata yapmanızı bekliyorum. Bana bir şey yapın.' dedi. Biz taşınmayı becerdik yetmedi bir de belgeselci yönetmene kriz yaratacağız ve o krizi çözeceğiz. IT problemini büyütün bir problematiğini ortaya koyun ve hikayeyi renklendirin dedik. Belgeselin bu kısmı gerçek değil. Belgeselde bir kriz daha var. Gerçek değil. Bir Türk yönetici olarak 'Devirin bir konteynırı. Kurtarın sonra. Al sana kriz' dedim" diye konuştu.