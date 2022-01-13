28 ildeki tefecilere “Kene” operasyonu! 133 şüpheliye gözaltı kararı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının yaptığı 6 aylık takip sonrasında 28 ilde tefecilere yönelik "kene" operasyonu başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda zanlıların verdikleri borç sonrasında senetler düzenlediği, bu senetler üzerinde tahrifat yaparak 500 bin lirayı 5 milyon yaparak ya da acil nakite ihtiyacı olan vatandaşlara pos cihazı kullanarak kredi kartından 3 bin lira çektiği, karşılığında 2 bin 300 lira vererek haksız kazanç sağladığı belirlendi.

ÖDENMEYEN SENET KARŞILIĞINDA DARP, TEHDİT



160 şüpheliye yönelik aralarında Ankara, Adana ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 28 ilde yapılan operasyonda hedef şüphelilerden 133'ü hakkında İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli ise ifadesi alınmak üzere Emniyete davet edildi.

Zanlıların ödenemeyen senetler karşılığında borçluların evlerini, arabalarını, arsalarını, haksız olarak elde ettiği, borç verilen ve ödenemeyen paralar karşılığında önce tehdit daha sonra darp ederek ailesi ya da yakınlarına zarar verileceğini ima ederek tefecilik suçunu işledikleri belirlendi. 2021 yılında gerçekleştirilen Tefecilik 1 ve Tefecilik 2 operasyonlarında 478 şüpheli yakalanırken, çok sayıda av tüfeği, tabanca, senet, pos cihazı, uyuşturucu madde, para elde edilmişti.