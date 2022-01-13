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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:48

Ankara’da DEAŞ operasyonu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da DEAŞ operasyonu

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta yaşadıkları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit esilen 15 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

Terör örgütlerinin eylemlerini deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta yaşadıkları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları bilgisi üzerine 15 yabancı uyrukluya yönelik Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı. Emniyetteki gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Ankara’da DEAŞ operasyonu
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