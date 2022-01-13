Ankara’da DEAŞ operasyonu

Terör örgütlerinin eylemlerini deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak'ta yaşadıkları süre içerisinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve halen çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları bilgisi üzerine 15 yabancı uyrukluya yönelik Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı. Emniyetteki gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.