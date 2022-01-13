“Atık Yağ” operasyonu... 4 tondan fazla ele geçirildi

İstanbul Polisi; Tuzla İlçesi Aydınlı ve Şifa Mahalleleri'nde depo kiralayan 2 kişinin, topladıkları atık yağları işlemlerden geçirerek çeşitli markaların etiketleri ile satış yaptıklarını belirledi. Araştırma ve incelemeler sonucu; depoların adresleri tespit edilerek gerçekleştirilen operasyonda İ.A. (23) ve O.A. (27) isimli şüpheliler yakalandı.

Depolarda yapılan aramalarda; 2'si boş, 4'ü dolu toplam 6 adet bin litrelik "Plastik Tank" içerisinde 4 ton atık yağ, bin 909 adet çeşitli marka ibareli boş yağ tenekesi ve bidon, 43 litre atık yağ, 197 litre yağ dolu varil, atık yağları arıtma, dolum yapma makinesi ve etiket yapıştırmada kullanılan makine ele geçirildi.