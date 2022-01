Başkan Can; Mansur Yavaş'ı eleştirdi: "Bizlerden alınan iş makinaları tarihi eser kaçaklığında kullanılıyor"

Hazım Caner Can; Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Toplantısı Ocak Ayı 1. Birleşimi'nde konuştu. Can, daha önceki dönemlerde ilçe belediyelerine verilen iş makinalarının Mansur Yavaş'ın belediye başkanı olmasıyla birlikte taşra belediyelerden geri çekilerek yapılacak olan hizmetlerin önüne geçildiğini söyledi.



Can, taşra belediyelerden geri alınan iş makinalarının Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli ve yetkili müdürleri tarafından kaçak define kazısında kullanıldığını ifade etti.





"BİZLERDEN ALINAN İŞ MAKİNALARI TARİHİ ESER KAÇAKLIĞINDA KULLANILIYOR"



Hazım Caner Can; şunları söyledi:



"Bir önceki belediye başkanları bizlere iş makinaları verdi. Bu iş makineleriyle köylerimize ve mahallelerimize hizmet götürdük. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gelir gelmez sözleşmesi biten iş makinalarını 'İhtiyacımız var' diyerek geri çekti. Önce yadırgadım ama yapacak bir şey yok. Makinalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ve mecburen araçları gönderdik fakat daha sonra duyduk ki bizlerden alınan iş makinaları Kızılcahamam'ın Tekke Köyü'nde görevlendirmeyle gitmişler tarihi eser kaçakçılığı için kazı yapıyorlar."



"Benim köylerime hizmet alıp götürmek için kullanamadığım iş makinalarını, benden alıp Kızılcahamam'ın Tekke Köyü'nde, Kent Estetiği Dairesi'nin Bakım Onarım Müdürü Mustafa Ertok'un görevlendirme yazısıyla kazı yapıyorlar. Ortada dere falan yok olmayan derenin ne ıslahı olacak? Tarihi eser kacak kazısı yapıyorlar. Jandarma bunları kazı yaparken suçüstü yapıyor ve yakalanıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin halkın makinaları bu tür işlerde kullanıyor. Denetimden uzak işgüzar müdürlerinin daire başkanlarının oyuncağı olmuş. Jandarmanın tutanağı ile olay gün yüzüne çıkıyor. Bakın Mansur Bey iyi niyetli olabilir ama bu iş ekip işidir, maalesef Mansur beyin bürokrat ekibi hepsi dökülüyor menfaatçi kişilerden oluşmuş. Siz nasıl olurda bu halkın vergileriyle belediyenin hatta halkın makinalarını halkın hizmetinde değil de tarihi eser kaçakçılığı gibi yüz kızartıcı bir işte kullanırsınız."



"AYDIN İLİNDEN KAÇAK KAZI İÇİN GELMİŞLER"



"Bu kaçak kazı için Aydın ilinden kazı olaylarını iyi bilen biri geliyor ve bunlara yol gösteriyor. Şu işe bakın. Yani böyle şeylerin olmaması için meclis üyesi arkadaşlarımdan rica ediyorum, bu makinalar hepimizin bütün Ankara halkının bu başkan bu kadro bunlara sahip olamıyorsa bu hoş karşılanacak bir konu değil."



"HALK EKMEK A.Ş.'DE 6-7 DEFA GENEL MÜDÜR DEĞİŞTİ"



"Sayın Mansur Yavaş, seçildiği günden bugüne kadar durmadan bürokraside değişim yapıyor. Bakın bir Halk Ekmek A.Ş.'de 6-7 defa genel müdür değişti yahu sen seçileli 2 yıldan fazla oldu bu nasıl ekip kurmaktır? Sen kendi ekibine sahip olamıyorsun, Ankara'ya nasıl sahip çıkacaksın. Daha ekip kuramadın, kadronu oturtamadın, acısını bizler çekiyoruz ve meclis üyesi arkadaşlarımız çekiyor. Bunu Ankara halkı çekiyor."