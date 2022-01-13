Başsavcı Şahin, Rusya ile işbirliği anlaşmasını Moskova’da imzaladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov'un resmi davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Rusya Federasyonu Savcılığının 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programlara katılan Şahin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyet başkanlarıyla yaptığı kabule de katıldı.

Şahin, kabul sonrasında Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov ile heyet başkanları arasında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Şahin, daha sonra Rusya Federasyonu Savcılığının 300. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarına katıldı.





RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI



Ziyaretinin son gününde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.

Tören sonrasında iki ülke başsavcısı karşılıklı hediyeleşti. Başsavcı Şahin, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'a, "Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım" diyerek Türk lokumu da hediye etti.





İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Şahin, bir dizi toplantıya katıldıklarını belirtti. Şahin, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in heyet başkanlarıyla yaptığı programa da katıldıklarını belirtti.





Mutabakat zaptıyla ilgili bilgiler de paylaşan Şahin, başsavcılıklar arasındaki iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi. Şahin, "İmzalanan bu mutabakat zaptı her iki ülkeye de herhangi bir yükümlülük yüklemiyor. Amacımız sadece karşılıklı iyi niyet ve yardımlaşmak" diye konuştu.





Krasnov ise, imzalanmak üzere iki ülke işbirliğini içeren bir taslak metin hazırladıklarını belirterek, bu metnin imzalanması için çalışmalar yürütülmesini istediklerini belirtti.





İstek üzerine Başsavcı Şahin, taslak metnin henüz kendilerine ulaşmadığını, kontrol sonrasında iki ülkenin işbirliği için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.





Şahin'e ziyaretinde, Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Başer ve Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar eşlik etti.