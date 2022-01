‘Bu fotoğraflar doğru değil bile demediler’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber 'de konuk olduğu " Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, özetle şunları söyledi:HDP'li Semra Güzel 'in teröristle olan fotoğrafını muhalefet gibi görmezden gelemeyiz, Muhalefet liderleri 'Bu fotoğraflar doğru değil' demedi. 2009 yılında terör örgütüne katılmış o fotoğraftaki kişi. Peki nereden katıldığını biliyor musunuz? Dicle Haber Ajansı 'ndan.Dünyanın her yerinde Türkiye 'nin mücadelesi konuşuluyor. AB ve ABD terörü meşrulaştırmaya çalışıyor. Irak ve Suriye'nin devlet düzeni DEAŞ ve PKK tarafından yok edildi.Zaten bizi şu anda düşürmek istedikleri tuzak tam da bu. Bize 'Terörle mücadelede nasıl bu noktaya gelirsiniz, siz kişi başına gelir seviyesini nasıl yükseltirsiniz, bu kadar büyük badireler içerisinden nasıl çıkarsınız' diyorlar. Türkiye'de "terörü sorun olarak görüyorum" diyenlerin oranı yüzde 1.3.Sosyal medya üzerinden Türkiye'ye manipülasyon yapılıyor.45 bin 800 kişi FETÖ'den ihraç edildi.Bazı gazetecilere her ay 15 bin, bazı gazetecilere 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz. İçişleri birçok belediyede 32 bin soruşturma yaptı. İBB'nin bu personellerin geçmişini bilmeme ihtimali yok.Terörle iltisak ve irtibat kamudan ihraç için yeterlidir.SABAH