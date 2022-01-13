Büyükşehir’den Denizli’ye yeni sanayi sitesi

Denizli'nin küçük sanayii ihtiyacını karşılayacak Yeni Sanayi Sitesi'nin müjdesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan verdi. Bozburun Mahallesi'ndeki Ahmet Nazif Zorlu Sanayi Sitesi'nin hemen yanında kurulması planlanan kentin 4. Sanayi Sitesi'nin ilk adımı geçtiğimiz yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından atıldı. Bir süre önce Denizli Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine hazineye ait söz konusu bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca rezerv alanı ilan edildi. Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından plan altlıkları hazırlanan alan Bakanlığın onayına sunuldu. Bakanlığın onayının ardından ise bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi'ni uygulayan Denizli Büyükşehir Belediyesi kısa süre önce de çalışmayı tamamladı. Bakanlığın 18. Maddeyi uygulamasını onaylamasının ardından ise S.S. Denizli Otomotivciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne tapu devir işlemleri Bakanlıkça başlatıldı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİRLE YENİ ESERLER KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini vurgulayarak Yeni Sanayi Sitesi ile bu verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını söyledi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren taş üstüne taş koymaya, kente eser kazandırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Yeni Sanayi Sitemiz tamamlandığında esnafımızın uzun zamandan beri talep ettiği ve yer sıkıntısı yaşanan işyeri ihtiyacı karşılanacak. Esnafımız daha sağlıklı, daha modern ve daha konforlu işyerlerinde vatandaşlarımıza hizmet etme imkanına sahip olacak" dedi.

KÜÇÜK SANAYİ İHTİYACI KARŞILANACAK

4. Sanayi Sitesi ile Denizli'nin küçük sanayii ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya, şehrimize yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz. Denizli'miz için ne yapsak azdır" dedi. Yeni Sanayi Sitesi'nin kurulmasında emek veren, katkı sağlayan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Milletvekillerimiz Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök'e teşekkür eden Başkan Zolan, Yeni Sanayi Sitesi'nin Denizli Tamirciler ve Tornacılar Odası Başkanı Süleyman Akşit'e, oda üyesi esnaflarımıza ve şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.