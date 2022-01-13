Genç doktorun sır ölümü

İstanbul'da özel bir hastanede ambulans doktoru olarak çalışan Mehmet Can Kızıl 3 gün önce evine gitti. İddiaya göre alkol alıp yemek yedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Mesai arkadaşları 3 gün boyunca ulaşamayınca kapısına gitti ama kapıyı açan olmadı. Hemen polis ekiplerine ve çilingire haber verdi. Birlikte içeri girdi korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Mehmet Can Kızıl hayatını kaybettiği belirlenirken ve masanın üzerinde alkol şişeleri yanında da bir miktar kimyasal madde bulundu. Yapılan incelemelerde doktorun vücudunda herhangi ir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

Ancak savcılık ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Cinayet Büro Dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Evde bulunan kimyasal maddeler incelenmeye alındı. Ayrıca Kızıl'ın telefonu da inceleme altına alındı, eve başka girip çıkan var mı bunlar da tek tek araştırılıp ölümün ardındaki sır perdesi aralanacak.