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Giriş Tarihi: 13.1.2022 17:59

Kilis’te göçmen kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te göçmen kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

Kilis’te çeşitli tarihlerde yakalanan kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, İl Jandarma  Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dönemlerde artan göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı olayında Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 7 şahıs ile bunlara organizatörlük yapan biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 şüpheli jandarma devriyesi tarafından 7 şahıs Yavuzlu Köyü sınır hattında operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüpheliler M.A,Ö.A, E.T, M.H.gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan arama neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 termal termal dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet el bir adet araç telsizi , 1 adet bıçak ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele gecirilerek el konuldu, 7 Suriye uyruklu şahıs sınırdışı edildi.

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Kilis’te göçmen kaçakçısı 4 kişi tutuklandı
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