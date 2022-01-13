Kilis’te göçmen kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

Son dönemlerde artan göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan göçmen kaçakçılığı olayında Türkiye'ye yasadışı yollarla giren 7 şahıs ile bunlara organizatörlük yapan biri Suriye uyruklu olmak üzere 4 şüpheli jandarma devriyesi tarafından 7 şahıs Yavuzlu Köyü sınır hattında operasyonla suçüstü yakalandı.

Şüpheliler M.A,Ö.A, E.T, M.H.gözaltına alınarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüpheli şahısların evinde ve aracında yapılan arama neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 termal termal dürbün, 1 adet gece görüş dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü, 3 adet el bir adet araç telsizi , 1 adet bıçak ile 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele gecirilerek el konuldu, 7 Suriye uyruklu şahıs sınırdışı edildi.