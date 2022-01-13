KİPTAŞ kura çekiminde ortalığı karıştıran görüntü! Çektiği topu geri attı yeniden çekti! Sosyal medyada tepki yağdı...

KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimindeki görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Görüntülerde kura çeken bir kişinin elindeki topu torbaya atarak yenisini çekmesi şaibe iddialarını ortaya çıkardı. Ortalığı karıştıran görüntülere tepki yağarken kura çekiminin iptali istendi.

İBB'de KİPTAŞ kurasında skandal | Video

ORTALIĞI KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

KİPTAŞ Aydınlıkevler projesinin kura çekimi gerçekleştirildi. 321 konutun sahibini bulacağı kura çekimine 158 bin bin kişi katıldı.

Kura çekimi sırasında bir adaya 3 kez ev çıkması sosyal medyada çok konuşulurken, kuranın sehven çekildiği belirtildi.

Kura çekimine asıl damgasını vuran ise çekilen topun kura torbasına atılarak başka bir topun çekilmesi oldu.

Sosyal medyada onlarca kişi kurada şaibe olduğunu öne sürerel İBB'ye tepki gösterdi.

"KURA ÇEKİMİ İPTAL EDİLSİN" ÇAĞRISI

Sosyal medyada görüntülerin hızla yayılması ile tepkiler giderek arttı. Birçok kişi, kuralarda şaibe olduğunu belirterek, adil bir dağıtım için kura çekiminin yenilenmesi çağrısında bulunuldu.