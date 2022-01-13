Komandolar teröristlere nefes aldırmıyor

TERÖR örgütü
PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı
koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından başlatılan 'Kış Harekâtı
' kapsamındaki 'Eren Operasyonları'nda teröristlere büyük darbe vuruldu. Komandoların yüksek teknoloji yeni nesil elektronik cihazları da kullandığı operasyonlarda, yerleri tespit edilen 20 terörist 14 ayrı 'Eren Operasyonları' sayesinde etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kış üslenmelerinin engellenmesine yönelik yapılan İHA destekli arazi-arama taramalarında operasyona katılan 12 bin 171 jandarma komando, jandarma özel harekât, polis özel harekât ve güvenlik korucusu, 339 mağara, sığınak ve depoyu bularak imha etti. Tonlarca gıda maddesi ve çok sayıda silah ile bol miktarda patlayıcı da ele geçirildi. Komandoların mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda, aralarında uçaksavar, roketatar, havan, uzun namlulu silah, keskin nişancı tüfeği ile lav silahlarının da bulunduğu 86 silah, 160 el bombası, 51 el yapımı patlayıcı, 260 fünye, 1 ton 653 kilogram patlayıcı madde, 28 dürbün, 22 telsiz, 20 bin 754 mühimmat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.