Omicron ile virüs kendi sonunu getiriyor

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta
, Omicron'un hücre içine yerleşme yönteminin çok farklı olduğunu belirterek, "Adeta yeni bir form gibi karşımıza çıktı. Delta ve diğer mutasyonlar hücreye bir eliyle gelip yapışırken diğer eliyle de hücreleri topluyor. Omicron ise reseptörlere bağlanıp hücrenin içine giriyor. Delta kümeleştiği için ağır seyrediyor. Omicron hafif geçiriliyor. Hızlı yayılması dezavantaj ama hastaneye yatış oranı çok düşük. DSÖ
'nün aşıyla yapamadığını Omicron kendi halinde kısa sürede yapıyor. Hızla enfekte ederek, doğal bağışıklık kazandırıyor. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor. Omicron umarım pandeminin sonunu getirir" diye konuştu. DHA