Sahte dolarlarla suçüstü yakalandı! Havalimanına geldiği taksiye bile sahte dövizle ödeme yaptı

Yurt dışına kaçmak isteyen veya ülkemize giriş yapmaya çalışan terör örgütü üyelerini, kaçakçıları, firari suçluları ve uyuşturucu kuryelerini suçüstü yakalayan İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; bu defa da bir Kalpazanlık Şebekesi'ni çökertti.

İddialara göre; yurt içi ve yurt dışı sahte para ile sahte döviz taşımacılığı yapan uluslararası bir kalpazanlık şebekesinin bir üyesini takibe alan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Havalimanı'na gelen şebeke üyesi Murat K.'nın İstanbul Havalimanı'na geldiğini, dövizle ödeme yaptığı ticari taksiye de ödeme olarak sahte Amerikan Doları verdiğini belirledi.

Ticari taksicinin de şikayetçi olduğu Murat K., İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı "Hanut Timleri" Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Murat K.'nın valizinde 27 adet sahte 100 Amerikan Doları bulundu.

7'Sİ KALPAZANLIK 8 SUÇTAN KAYDI VAR

İstanbul Havalimanı'nda sahte dövizlerle alışveriş yaptığı ve elindeki sahte dövizleri erittiği iddia edilen şüpheli Murat K.'nın 7'si Parada Sahtecilik, 1'i ise Motosiklet Hırsızlığı olmak üzere 8 suçtan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Murat K.'nın suç ortaklarına yönelik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Şüpheli Murat K.'nın ticari taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldiği, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne giriş yaptığı, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı ve valizinde sahte dövizlerin bulunduğu anlar İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Sahte 2 bin 700 Amerikan Doları ile suçüstü yakalanan Murat K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.