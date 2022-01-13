Sıfır Atık ağı büyüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülke çapında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin günden güne büyüdüğünü söyledi.

HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR

Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Sıfır Atık hareketi vatandaşlarımızın hassasiyeti ve bakanlığımızın gayretleriyle her geçen gün büyüyor. Bu düzenlemelere 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın sahip çıkacağına inanıyor, projede emeği geçenleri tebrik ediyorum."

ÖNEMLİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİYOR

"Bu düzenlemelerle apartmanlara ayrıştırma kutuları getirilmesi, kargo ve ürün paketlemede gereksiz ambalajların azaltılması, pazar yerlerinde sebze-meyve atıklarının ayrı toplanarak kompost gübreye dönüşümü, atık ilaçların toplanması gibi çok önemli uygulamalar hayata geçiyor"