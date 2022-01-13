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Giriş Tarihi: 13.1.2022 15:06

Soğuk hava ve kar yağışı İstanbullular'ı dondurdu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Soğuk hava ve kar yağışı İstanbullular’ı dondurdu

Meteoroloji  Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı ile soğuk hava etkili oldu. Kar yağışının İstanbul’u terkedip haftasonuna kadar sıcaklığın 8 dereceye yükselmesi bekleniyor.

İstanbul için Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısının ardından kentte beklenen kar öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinde Kartal Aydos Ormanını kaplayan beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Avrupa Yakası'nda da kar ince ince yağmasına rağmen yer yer etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da 2 dereceye kadar düştü.
Yüksek kesimlerde bulunan evlerin çatıları ve bazı araçların üzeri karla kaplandı. Zaman zaman yağış daha arttı. Oluşan kartpostallık görüntü kameraya yansıdı. Kar yağışının İstanbul'u terk edeceği ve Pazartesigününe kadar güneşli ve hava sıcaklığının 8 derece civarında olacağı ve Salı günü yağışlı havanın etkisini arttıracağı kaydedildi.

Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yol kenarlarında araçlarla hazır bekletildi.

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Soğuk hava ve kar yağışı İstanbullular'ı dondurdu
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