SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan AB Büyükelçileri ile toplantıda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir araya geldi. Erdoğan, bu toplantıda bir konuşma gerçekleştiriyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

AB içindeki ayrışmalar daha belirgin hale geldi. Türkiye müzakere sürecini yöneten aday ülke olarak, göç, sağlık, enerji gibi konularda sorun çözücü role sahiptir. Türkiye ve aB'nin ilişkileri ileri taşıması her anlamda önem kazanmıştır.

Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Üzülerek söylemek isterim ki AB'den beklediğimiz karşlığı göremedik. Bize karşı oyalama taktiği uygulandı. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç ülkenin ihtiraslarına teslim edilmesidir. Türkiye'nin tam üyelik sürecindeki kararlı, dirayetli ve sabırlı tutumu ile Birlik içindeki yazılım hatalarını da görülmesine katkı sağladığını düşünüyorum.

Dünyanın küresel bir köye dönüştüğü dönemde insan hareketliliği de artmaktadır. Avrupa ve Türkiye'nin merkezindeki krizler çözülmedikçe göç baskısı artacaktır. Göç sorunu derinleşerek devam edecektir. Türkiye olarak politikalarımızı hakikatler ışığında şekillendiriyoruz. Düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelere yardımlarımızı artırıyoruz. Suriye'nin tüm dünyaya terör ihraç eden terör merkezine dönüşmesine sınır ötesi operasyonlarımız ile engel olduk.

Bizim gayretlerimiz olmasa göç krizi daha da derinleşecek, terör daha çok azacak, istikrarsızlık daha geniş bir coğrayaya yayılacaktı.